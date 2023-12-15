Российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на одном из направлений

Российские военнослужащие сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на переднем крае в районах Старомайорского, Новомихайловки и Приютного на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — сказал он.

Он отметил, что украинские войска в результате этого лишились двух автомобилей и десяти долговременных огневых точек, а также потеряли до 90 военнослужащих.

По словам Гордеева, подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи.

Также Минобороны России сообщало о срыве ротации ВСУ в Запорожской области. По информации российского оборонного ведомства, в результате работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии РФ украинские войска потеряли до 35 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.