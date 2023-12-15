Российские летчики уничтожили командные пункты ВСУ фугасными бомбами

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что во время боевого вылета экипажи Су-34 выполняли полетное задание. Они вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пояснили в МО.

В Минобороны добавили, что российские летчики уничтожили командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). После получения подтверждения о точности ударов экипаж Су-34 вернулся в зону вылета.

До этого российские войска на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВСУ. Отмечается, что столкновения произошли в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили сразу на разных участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций ВСУ.

Ранее МО РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих, также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.