Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, подразделения украинской армии продолжают использовать тактику ведения огня по российским подразделениям. Так, в районе Часового Яра солдаты ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане.

Также Марочко со ссылкой на собственные источники добавил, что для огневых точек Украина использует объекты критически важной инфраструктуры.

До этого российские войска на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВСУ. Отмечается, что столкновения произошли в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили сразу на разных участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области.