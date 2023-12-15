Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский полковник сообщил о размещении ВСУ вооружения в жилых районах в Донбассе

Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра в Донбассе

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, подразделения украинской армии продолжают использовать тактику ведения огня по российским подразделениям. Так, в районе Часового Яра солдаты ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане.

Также Марочко со ссылкой на собственные источники добавил, что для огневых точек Украина использует объекты критически важной инфраструктуры.

До этого российские войска на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВСУ. Отмечается, что столкновения произошли в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили сразу на разных участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами