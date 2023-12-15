Минобороны заявило об уничтожении группы украинских военных в Запорожской области

Российские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины возле села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в ходе военной операции активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.

По данным Минобороны, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами его оператор определил в качестве цели экипаж подбитой украинской БМП и личный состав, который перемещался вдоль опорного пункта по траншеям.

«Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - «Газета.Ru») по целям, уничтожив живую силу противника», — говорится в сообщении министерства.

13 декабря Минобороны РФ заявляло об уничтожении цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.