Российские танки получат штатные системы защиты от высокоточного оружия

Танки Т-80БВМ, оснащенные газотурбинным двигателем, начали получать штатную защиту от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов», — заявили в Минобороны.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой Т-80 и его модернизация Т-80БВМ, которые называют «летающими», незаменимы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Летающий» танк для российской армии уникален тем, что у него стоит газотурбинная установка, добавил он.

Ранее танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков».