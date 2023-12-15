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Российские танки получат штатные системы защиты от высокоточного оружия

Минобороны: танки Т-80БВМ начали получать штатную защиту от высокоточного оружия

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Минобороны РФ

Танки Т-80БВМ, оснащенные газотурбинным двигателем, начали получать штатную защиту от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов», — заявили в Минобороны.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой Т-80 и его модернизация Т-80БВМ, которые называют «летающими», незаменимы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Летающий» танк для российской армии уникален тем, что у него стоит газотурбинная установка, добавил он.

Ранее танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков».

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