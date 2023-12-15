В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

Приказ МВД России утвердил процедуру принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В документе указаны должностные лица полиции, которым предоставляется право принимать такие решения. Среди них министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, а также главы территориальных органов, их заместители и другие.

БПЛА будут подавлять или уничтожать с целью защиты жизни, здоровья и имущества граждан, а также сотрудников ОВД, включая проведение массовых мероприятий.

Согласно правилам, БПЛА могут быть сбиты путем «подавления или изменения сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», говорится в приказе.

Отмечается, что ответственное лицо, принимающее решение об этих действиях, должно оценить характер и степень опасности и учесть информацию, полученную из Единой системы организации воздушного движения РФ относительно использования БПЛА в воздушном пространстве.

9 декабря сообщалось, что почти все дроны-камикадзе ВСУ в районе Артемовска не достигают своей цели.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.