Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

МВД утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников в России

close
100%
Shutterstock

Приказ МВД России утвердил процедуру принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В документе указаны должностные лица полиции, которым предоставляется право принимать такие решения. Среди них министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, а также главы территориальных органов, их заместители и другие.

БПЛА будут подавлять или уничтожать с целью защиты жизни, здоровья и имущества граждан, а также сотрудников ОВД, включая проведение массовых мероприятий.

Согласно правилам, БПЛА могут быть сбиты путем «подавления или изменения сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», говорится в приказе.

Отмечается, что ответственное лицо, принимающее решение об этих действиях, должно оценить характер и степень опасности и учесть информацию, полученную из Единой системы организации воздушного движения РФ относительно использования БПЛА в воздушном пространстве.

9 декабря сообщалось, что почти все дроны-камикадзе ВСУ в районе Артемовска не достигают своей цели.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами