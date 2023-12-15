На Купянском направлении уничтожен бронемобиль с офицерами ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении.

По данным ведомства, операцию провели разведчики группировки войск «Запад» из расчета 120-миллиметрового миномета «Сани». Вначале они получили информацию о прибытии командного состава части ВСУ на передовую, а затем зафиксировали бронемобиль с помощью дронов и уничтожили его с помощью корректировщика.

До этого Минобороны РФ сообщило, что у донецкого села Серебрянка были уничтожены два командных пункта ВСУ.

Согласно данным ведомства, объекты находились вблизи населенного пункта Серебрянка. При этом представители министерства подчеркнули, что речь идет о командно-наблюдательных пунктах 67-й механизированной бригады и 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 ноября ВС России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее ВСУ ударили по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами.