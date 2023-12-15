ВСУ ударили по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ракеты прилетели с северо-запада.

До этого сообщалось, что в Мариуполе поврежден бетонный завод. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член администрации Запорожской области Владимир Рогов после соответствующих публикаций в местных онлайн-сообществах.

Фотографии из местных Telegram-каналов свидетельствуют о сильном пожаре в пригороде Мариуполя.

По словам чиновника, завод стал целью удара из-за своей важной роли в восстановлении города.

До этого половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены после прилета ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.