В Белом доме сообщили о переговорах по деэскалации в Газе

Соединенные Штаты обсуждают с Израилем снижение интенсивности боев в секторе Газа и переход к более точечным операциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«На этих, а также предыдущих встречах, равно как и во время звонков между президентом и премьер-министром, шло обсуждение такого рода перехода от операций зачистки высокой интенсивности, которые идут сейчас, к в конечном счете действиям более низкой интенсивности с фокусом на высокоценные цели, рейды на основании данных разведки — более узких, хирургических военных целях», — заявил представитель Белого дома.

В данный момент в Израиле находится советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению представителя Белого дома, операция по зачистке сектора Газа от ХАМАС будет продолжаться «неограниченное время».

До этого президент США Джо Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа.

Американский лидер призвал Израиль уделить особое внимание снижению числа жертв среди мирного населения, но подчеркнул, что не требует прекращения борьбы Израиля с ХАМАС и прекращения его наземной операции в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.