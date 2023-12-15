В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «360.tv».

Звуки взрывов связывают с работой системы ПВО в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром.

С 22:58 по мск в регионе действует воздушная тревога.

До этого на Украине сообщили о взрыве в Снигиревке в Херсонской области.

Вечером 13 декабря на Украине стало известно о взрывах в Одессе. Кроме того, в некоторые районы Киева после ночных взрывов прекратили подачу воды.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.