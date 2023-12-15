Хуситы захватили болгарский сухогруз

В Аравийском море захвачен сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Сообщается, что связь с командой корабля не поддерживается. Всего в экипаже 18 человек: восемь граждан Болгарии и 10 — Мьянмы и Анголы. Судно плавало под флагом Мальты. Инцидент произошел в 380 морских милях (703 км) к востоку от йеменского острова Сокотра.

В БМФ заявили, что приоритет будет отдан обеспечению безопасности команды судна.

До этого неизвестные высадились на подавшем сигнал бедствия судне у берегов Сомали.

«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение о сигнале бедствия, услышанном на очень высоких частотах, от судна, на которое высадились неизвестные лица. <..> Власти ведут расследование», — сообщили в управлении.

Корабль находится примерно в 1,296 тыс. км к востоку от города Босасо в Сомали.

Ранее у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер.