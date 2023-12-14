Украина получила от Германии вторую систему ПВО Patriot

Германия поставила Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило немецкое министерство обороны.

Отмечается, что, помимо установки, Украине передали снаряды. Также за последнюю неделю были переданы девять вездеходов Bandvagn 206, семь грузовиков Zetros и около 50 тысяч патронов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до конца 2023 года будет введена в эксплуатацию вторая система Patriot, которую Германия передала Украине.

До этого сообщалось, что правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard. Согласно перечню, германские власти передадут Киеву 10 танков Leopard 1A5, 18 танков Leopard 2A6, восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 138 пулеметов для танков Leopard 2 и БМП Marder, 54 бронетранспортера (БТР) M113 и 50 бронеавтомобилей MRAP. Помимо того, Берлин направит Украине запчасти и боеприпасы к вышеуказанным машинам со складов бундесвера.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.