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Россия и Азербайджан обсудили разминирование Карабаха

МО РФ: российские миротворцы обсудили с Азербайджаном разминирование Карабаха

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Командование российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе провело переговоры с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и инженерных войск ВС Азербайджана для согласования вопросов по совместному разминированию местности. Об этом сообщило Минобороны РФ в информационном бюллетене.

Там отмечается, что РМК продолжает выполнять задачи на 18 наблюдательных пунктах на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано», – говорится в сообщении ведомства.

В бюллетене указано, что российские миротворцы постоянно сотрудничают с Баку для обеспечения безопасности и соблюдения прав мирного населения.

До этого сообщалось, что власти Азербайджана планируют вернуть более 140 тыс. бывших беженцев в Карабах к концу 2026 года.

Ранее Путин заявил, что Армения отказалась от Нагорного Карабаха и даже не проинформировала об этом Россию.

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