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В Германии рассказали об оружии, которое парализует атаки ВСУ

Welt: российские силы парализуют атаки ВСУ планирующими бомбами с УМПК

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Павел Лисицын/РИА Новости

Журналист Кристоф Ваннер рассказал в репортаже немецкому телеканалу Welt, что российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) парализуют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По его словам, украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами.

«ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат. Им приходится бегать туда-сюда. Они не могут продвинуться вперед», — рассказал журналист.

Ваннер также отметил, что действия военных затрудняют сложные погодные условия.

До этого министерство обороны России сообщало, что военный истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы (ФАБ) с использованием универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).

Ранее сообщалось, что российских летчиков начнут массово учить применению «умных» бомб.

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