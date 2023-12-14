Румыния выразила протест на фоне инцидента с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии выразило протест в связи с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«МИД выражает решительный протест против инцидента, вызванного падением беспилотника», — указывается в публикации.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, БПЛА применялся для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь на 14 декабря в нежилой зоне, расположенной в 4 км от города Гринду.

«Это новое нарушение воздушного пространства Румынии, противоречащее международному праву», — заявили в пресс-службе.

В МИД сообщили, что проконсультируются с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе об инциденте с упавшим беспилотником. Там также планируют вызвать главу диппредставительства России.

До этого американский БПЛА провел разведывательный полет над Черным морем и территорией Румынии.

Ранее сообщалось, что Румыния и Болгария могут войти в «Воздушный Шенген».