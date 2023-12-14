Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МО РФ: Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, авиагруппа провела осмотр с воздуха акваторий Японского и Восточно-Китайского морей.

«На некоторых частях маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», – сообщили в Минобороны.

Там отметили, что полеты прошли в рамках плана военного сотрудничества на 2023 год, которое «не направлено против третьих стран».

В сообщении говорится, что в ходе выполнения задач пилоты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, не было допущено нарушений воздушного пространства других государств.

В конце совместной миссии все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования, пояснили в министерстве.

До этого сообщалось, что истребители США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски.

Ранее военный эксперт сообщил, что Ту-95 станет вдвое эффективнее.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами