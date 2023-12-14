ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, авиагруппа провела осмотр с воздуха акваторий Японского и Восточно-Китайского морей.

«На некоторых частях маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», – сообщили в Минобороны.

Там отметили, что полеты прошли в рамках плана военного сотрудничества на 2023 год, которое «не направлено против третьих стран».

В сообщении говорится, что в ходе выполнения задач пилоты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, не было допущено нарушений воздушного пространства других государств.

В конце совместной миссии все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования, пояснили в министерстве.

До этого сообщалось, что истребители США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски.

Ранее военный эксперт сообщил, что Ту-95 станет вдвое эффективнее.