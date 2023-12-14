ВСУ сообщают о массированном ракетном ударе

Воздушные силы ВСУ сообщают о взрывах по всей территории Украины, сообщает издание «Страна.ua».

Изначально по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога третий раз за день. Позже поступали сообщения о том, что ракеты летят в сторону Киева и Староконстантинова.

Далее поступили сообщения о нескольких взрывах в Киеве, а также в Староконстантинове Хмельницкой области. Отмечается, что в пяти километрах к востоку от города расположен военный аэродром. Также сообщается о взрывах в Житомирской области.

Жителей Луцка и Ровно призывают оставаться в укрытиях, пишет издание «Страна.ua».

До этого сообщалось, что в украинской столице прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны.13 декабря сообщалось, что в некоторых районах Киева после взрывов произошли перебои с водоснабжением.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.