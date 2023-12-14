Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о непригодности взлетно-посадочных полос на Украине для F-16

Reuters: взлетно-посадочные полосы на Украине не подходят для истребителей F-16

close
100%
Ole Berg-Rusten/Reuters

Взлетно-посадочные полосы на Украине оказались непригодны для американских истребителей четвертого поколения F-16. О проблемах с имеющейся в стране инфраструктурой сообщает Reuters.

Как рассказал эксперт Келли Грико, данные самолеты достаточно хрупкие и для успешного приземления им необходима длинная взлетно-посадочная полоса. Более того, трасса должна быть гладкая.

При этом, по словам специалиста, пилотам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется управлять иностранными воздушными судами в крайне «суровых условиях». Однако упомянутые истребители не способны выполнять операции при таких обстоятельствах, уточнил он.

«Истребители [F-16] не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — подчеркнули авторы публикации.

13 декабря газета The Washington Post опубликовала материал, в котором раскрывались подробности телефонного разговора главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. По данным издания, переговоры состоялись весной 2023 года и одной из ключевых тем обсуждения стала отправка истребителей F-16 в зону конфликта.

В статье указывалось, что во время беседы Залужный пропросил Милли как можно быстрее передать Киеву самолеты. Но в ответ Милли лишь рассмеялся, уточнялось в публикации.

Ранее появилась информация, когда Бельгия передаст Украине первые истребители F-16.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами