Стало известно о непригодности взлетно-посадочных полос на Украине для F-16

Взлетно-посадочные полосы на Украине оказались непригодны для американских истребителей четвертого поколения F-16. О проблемах с имеющейся в стране инфраструктурой сообщает Reuters.

Как рассказал эксперт Келли Грико, данные самолеты достаточно хрупкие и для успешного приземления им необходима длинная взлетно-посадочная полоса. Более того, трасса должна быть гладкая.

При этом, по словам специалиста, пилотам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется управлять иностранными воздушными судами в крайне «суровых условиях». Однако упомянутые истребители не способны выполнять операции при таких обстоятельствах, уточнил он.

«Истребители [F-16] не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — подчеркнули авторы публикации.

13 декабря газета The Washington Post опубликовала материал, в котором раскрывались подробности телефонного разговора главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. По данным издания, переговоры состоялись весной 2023 года и одной из ключевых тем обсуждения стала отправка истребителей F-16 в зону конфликта.

В статье указывалось, что во время беседы Залужный пропросил Милли как можно быстрее передать Киеву самолеты. Но в ответ Милли лишь рассмеялся, уточнялось в публикации.

Ранее появилась информация, когда Бельгия передаст Украине первые истребители F-16.