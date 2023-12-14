Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией

Наев объяснил установку ВСУ «зубов дракона» на границе с Россией и Белоруссией

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев объяснил это решение.

«Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан заявлял, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами