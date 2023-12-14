ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев объяснил это решение.

«Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан заявлял, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.