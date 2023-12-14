На Украине заявили, что в ВСУ воюет только треть военнослужащих

Из общей численности ВСУ почти в миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тыс. Такие данные привела депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в публикации на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны [Украины] сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?», — написала Безуглая.

Кроме того, зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки задалась вопросом об экономической целесообразности содержания в ВСУ настолько большого количества тыловых военнослужащих.

В этой связи Безуглая выразила возмущение отказом от демобилизации военнослужащих ВСУ с учетом столь значительных тыловых резервов.

13 декабря сообщалось, что на Украине хотят сделать обязательной мобилизацию женщин.

Днем ранее стало известно, что на Украине могут начать призывать в армию мужчин старше 40 лет.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались, что командование бросило их на передовой.