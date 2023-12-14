Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что в ВСУ воюет только треть военнослужащих

Депутат Рады Безуглая заявила, что из миллиона солдат ВСУ воюет только треть

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Из общей численности ВСУ почти в миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тыс. Такие данные привела депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в публикации на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны [Украины] сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?», — написала Безуглая.

Кроме того, зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки задалась вопросом об экономической целесообразности содержания в ВСУ настолько большого количества тыловых военнослужащих.

В этой связи Безуглая выразила возмущение отказом от демобилизации военнослужащих ВСУ с учетом столь значительных тыловых резервов.

13 декабря сообщалось, что на Украине хотят сделать обязательной мобилизацию женщин.

Днем ранее стало известно, что на Украине могут начать призывать в армию мужчин старше 40 лет.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались, что командование бросило их на передовой.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами