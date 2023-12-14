Путин назвал число российских военных в зоне СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сейчас находятся 617 тысяч российских бойцов.

«В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек», — сказал российский лидер.

Глава государства пояснил, что линия фронта в зоне СВО составляет порядка 2 тыс. километров.

До этого Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение на фронте в вооруженном конфликте с Украиной. По его информации, Вооруженные силы России уничтожили 747 танков и почти 2,3 тыс. различных бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления. Проводить еще одну мобилизацию в России нет необходимости, так как сейчас в зоне спецоперации на Украине сейчас находятся 244 тыс. мобилизованных, добавил президент.

Ранее Путин назвал протяженность фронта в зоне СВО на Украине.