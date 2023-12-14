На Украине рассказали о повреждении трех ТЭЦ в результате обстрела

Три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в разных регионах Украины получили повреждения из-за обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждение оборудования. Из-за повреждений обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили подачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах», — сказано в заявлении.

Также в компании отметили, что в различных регионах страны в режим аварийного ремонта переведены три энергоблока на ТЭС. Кроме того, из-за облачной погоды практически прекратили производство энергии солнечные батареи. Отмечается, что без света остаются 454 населенных пункта. Из-за атак в том числе пострадали сети в Харьковской области и подконтрольных Киеву ДНР и Херсонской области.

13 декабря стало известно, что в Одессе на юге Украины произошли взрывы.

Сегодня глава подчиненной Украине областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден критический объект.