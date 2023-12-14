Путин объяснил отход ВС РФ возле Крынок на левом берегу Днепра

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра с целью сохранить личный состав от ненужных потерь.

В то время как украинские войска, отметил российский лидер, сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку левого берега.

Также глава государства обратил внимание на то, что Киев начал контрнаступление, но у него ничего не получилось. По словам Путина, действия ВСУ выглядят как последняя попытка прорваться на левобережье Днепра.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.