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Армия Израиля сообщила о ракетном запуске со стороны Ливана

ЦАХАЛ: со стороны Ливана в сторону Израиля совершен ракетный запуск

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Amir Cohen/Reuters

С территории Ливана в сторону населенного пункта на севере Израиля был зафиксирован ракетный запуск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля.

«Сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в сторону Шомера на севере Израиля», — говорится в публикации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

13 декабря сообщалось, что в ответ на недавние ракетные атаки ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и инфраструктуре на территории Сирии.

12 декабря Израиль начал затапливать подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой.

Ранее в Израиле рассказали о позиции США по войне в секторе Газа.

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