Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что дети некоторых людей из его ближнего круга участвовали в боевых действиях в рядах частной военной компании в зоне специальной военной операции на Украине.

Глава государства не уточнил, о какой ЧВК идет речь.

«Есть люди — а я знаю этих людей, дети воевали, были близкие люди, некоторые ушли из жизни», — признался Путин.

Также российский лидер добавил, что участники СВО, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими, если необходимо, изменения нужно внести в законы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.