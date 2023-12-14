Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны

Президент России Владимир Путин заявил, что формально юридически частных военных компаний (ЧВК) в стране нет и они не предусмотрены законом. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос участника СВО, который ранее заключил контракт с ЧВК и не получил статуса ветерана боевых действий. Президент признал, что проблема такая есть.

По его словам, контракты участников боевых действий в числе ЧВК с государством не заключались, а многие выплаты производились наличными командирами ЧВК, от чего сейчас происходят проблемы с официальными выплатами и льготами. Он добавил, что ситуация с ЧВК стала пробелом, допущенным Минобороны.

«Их (бойцов ЧВК. — «Газета.Ru») права без всяких сомнений должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы, те же, что имеют любые участники боевых действий. Это моя принципиальная позиция. Это будет сделано, мы обязательно этого добьемся», — заключил Путин.

Он добавил, что участники спецоперации на Украине, которые состояли в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими. Если необходимо, изменения нужно внести в законы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин ответил, остается ли денацификация Украины целью России.