Путин назвал протяженность фронта в зоне СВО на Украине

Линия фронта в зоне спецоперации на Украине составляет около двух тыс. км. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Линия фронта в СВО составляет почти две тыс. км», – сказал Владимир Путин.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

До этого Путин заявил, что правительство Украины не уделяло должного внимания регионам, которые вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.