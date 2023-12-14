Путин рассказал, как Россия может помочь Палестине

Для израильско-палестинского урегулирования нужно создать фундаментальные основы и решить вопрос создания палестинского государства. Так считает президент России Владимир Путин и сказал это во время пресс-конференции.

«Нужно сохранить людей в Газе, оказывать людям массированную гуманитарную помощь», — отметил президент.

Также, по его словам, Россия готова открыть свой госпиталь на границе сектора Газа и Египта. Однако пока израильская сторона не поддерживает эту инициативу, отметил он.

Также для помощи мирному населению сектора Газа, РФ увеличит поставки медицинского оборудования и медпрепаратов по просьбе Израиля.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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