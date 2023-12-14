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Путин назвал число уничтоженной бронетехники с начала контрнаступления ВСУ

Путин: армия России уничтожила 747 танков с начала контрнаступления ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы России уничтожили 747 танков и почти 2,3 тыс. различных бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков», — заявил глава государства.

Согласно его информации, ВС России также ликвидировали порядка 2 300 бронемашин с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«Вот это и есть демилитаризация», — утверждает российский лидер.

До этого Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение на фронте в вооруженном конфликте с Украиной.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил о небывалом падении уровня безработицы в России.

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Прямая линия Путина — 2023
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