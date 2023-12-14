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В ВСУ заявили о превосходстве российских войск в количестве FPV-дронов

Командир ВСУ: ВС России превосходят украинские войска в количестве FPV-дронов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные сил России превосходят украинских военных по количеству FPV-беспилотников на фронте. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский военный утверждает, что Вооруженные силы Украины могут запустить лишь один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украине, в то время как российские военные могут запустить до семи БПЛА против украинских позиций. Он также добавил, что российские дроны способны пролететь в воздушное пространство Украины и обнаруживать там любые цели.

По словам командира, сейчас ВСУ на такое неспособны, дроны запускаются исключительно тогда, когда есть цель.

Чуть ранее министерство обороны России сообщило, что утром 14 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников ВСУ над Московской и Калужской областями.

По данным Telegram-канал Baza, целью дронов были несколько воинских частей в Московской области, предположительно в Алабино и Подольске.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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