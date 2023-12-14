Российские войска уничтожили два склада ВСУ

Российские военные уничтожили два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, российская сторона действовала с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В пресс-службу МО пояснили, что уничтожены склады седьмой бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Они располагались в районе Дарьевки в Херсонской области и Вольянска Запорожской области. Также под удар попала живая сила и военная техника украинских войск в 128 районах.

В ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три снаряда HIMARS и 26 беспилотников.

Накануне российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонском направлении. Вместе с этим российская армия смогла уничтожить три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Также Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили две украинских гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика». Кроме того, российские военные поразили две гаубицы «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские САУ «Мста-С» уничтожили скопление бронетехники ВСУ.