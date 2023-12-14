В США осудили применение Израилем неуправляемых бомб в Газе

Применение Израилем неуправляемых бомб увеличивает число потерь среди гражданского населения сектора Газы и подрывает уверенность США в том, что их союзник стремится свести потери в анклаве к минимуму. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Согласно отчету офиса директора Национальной разведки США, 40-45% всех боеприпасов класса «воздух — земля», которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяла во время ударов по Газе, были неуправляемыми. Такие боеприпасы не так точны, как снаряды с системами наведения, что делает их применение особенно рискованным в таком густонаселенном районе, отмечает CNN.

Советник правозащитной организации Amnesty International Брайан Кастнер заявил, что чрезвычайно удивлен и обеспокоен действиями Израиля.

«Если же у боеприпасов нет такой точности и нельзя гарантировать, что бомбы попадают туда, куда изначально планировали израильские силы, это может стать огромной проблемой для гражданского населения», — сказал правозащитник.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.