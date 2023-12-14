Стала известна цель украинских беспилотников в Подмосковье

Украинские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать несколько воинских частей в Московской области, предположительно в Алабино и Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, первый дрон, который летел в сторону Алабино, был сбит в трех километрах от населенного пункта в 3:30 утра 14 декабря. Спустя час в том же районе был сбит второй дрон.

Ближе к 5 утра еще один БПЛА попытался атаковать воинскую часть в Подольске. Пострадавших нет.

По данным Baza, еще одной из вероятных целей беспилотников могла быть Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников.

Утром 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего в Москву.

Позднее в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Московской и Калужской областями.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.