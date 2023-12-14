Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Украинский военный Гринченко сдался в плен по совету служащего в ВС России брата

close
100%
Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко сдался в российский плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата, служащего в армии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоинтервью с бойцом.

По словам Гринченко, его брат посоветовался с командованием и узнал, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию украинец вышел на частоту 149.200 «Волга» и смог найти российские позиции по карте.

Согласно информации Министерства обороны РФ, все родственники Гринченко являются гражданами России, а его брат служит в Вооруженных силах РФ и участвует в специальной военной операции.

Мужчина рассказал, что захотел сдаться с российский плен сразу после мобилизации. 22 августа он получил повестку в городе Краматорск, после чего проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, откуда его отправили в Запорожскую область. 22 ноября его с товарищами вывели на позиции, спустя два дня они оказались в плену.

В Минобороны РФ также сообщили, что Станислав Гринченко откажется от обмена и не планирует возвращаться на Украину. Мужчина рассчитывает приехать в Россию, получить гражданство этой страны и вместе с братом проходить службу в рядах ВС РФ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами