Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко сдался в российский плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата, служащего в армии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоинтервью с бойцом.

По словам Гринченко, его брат посоветовался с командованием и узнал, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию украинец вышел на частоту 149.200 «Волга» и смог найти российские позиции по карте.

Согласно информации Министерства обороны РФ, все родственники Гринченко являются гражданами России, а его брат служит в Вооруженных силах РФ и участвует в специальной военной операции.

Мужчина рассказал, что захотел сдаться с российский плен сразу после мобилизации. 22 августа он получил повестку в городе Краматорск, после чего проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, откуда его отправили в Запорожскую область. 22 ноября его с товарищами вывели на позиции, спустя два дня они оказались в плену.

В Минобороны РФ также сообщили, что Станислав Гринченко откажется от обмена и не планирует возвращаться на Украину. Мужчина рассчитывает приехать в Россию, получить гражданство этой страны и вместе с братом проходить службу в рядах ВС РФ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.