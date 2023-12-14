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Российские мотострелки рассказали, как борются с украинскими дронами в Энергодаре

Российские мотострелки рассказали о борьбе с дронами ВСУ у ЗАЭС и Энергодара

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Минобороны России

Мотострелки Южного военного округа, обеспечивающие безопасность Запорожской атомной электростанции и Энергодара, рассказали РИА Новости, как борются с украинскими беспилотниками.

Боец с позывным «Семнадцатый» сообщил, что его боевой группе велено защищать указанные участки от прорыва Вооруженных сил Украины со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище. По его словам, для защиты от вражеских беспилотников установлен пост воздушного наблюдения, который постоянно находится наготове.

Боец полка с позывным «Сократ» отвечает за выявление и уничтожение дронов. Он рассказал, что украинские БПЛА пытаются совершить прорыв каждый день, их уничтожают посредством ручного пулемета Калашникова и противодронного ружья.

Кроме того, боец отметил, что ВСУ используют различные типы беспилотников, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.

В ноябре в МИД РФ сообщали, что по Запорожской АЭС и городу Энергодару еженедельно наносится от 70 до 150 ударов беспилотниками со стороны Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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