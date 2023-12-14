ВС России уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ на Купянском направлении

Бойцы Западной группировки ВС РФ уничтожили группу эвакуации подбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что солдаты группировки войск «Запад» вели огонь из 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».

Ночью расчеты беспилотников разведывательного подразделения мотострелковой бригады обнаружили передвижение военнослужащих и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ.

«Противник хотел эвакуировать ночью подбитый танк», — рассказал командир мотострелкового отделения с позывным «Туча».

Он подчеркнул, что в итоге удалось ликвидировать две единицы техники и всю эвакуационную группу противника.

До этого ВС России разбили огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 130 военнослужащих. Удары наносила авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.