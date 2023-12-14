Подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

«Потери противника составили до 130 военнослужащих», — уточнил Гордеев.

Он уточнил, что удары наносила авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Противник лишился пунктов временной дислокации 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и 58-й отдельной мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Золотая Нива и Урожайное.

Накануне в Кремле заявили о потере ВСУ своих позиций. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот процесс неизбежен. Представитель Кремля подчеркнул, что никакой победы на поле боя нет, наоборот — украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.