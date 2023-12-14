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Российские вертолеты на Краснолиманском направлении поразили опорный пункт ВСУ

Ударная группа российских вертолетов поразила опорный пункт и живую силу ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российскими вертолетами на Краснолиманском направлении была поражена живая сила и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны России.

По словам штурмана вертолета Ка-52 с позывным «Псих», винтокрылые машины работали на предельно малой высоте. По данным, полученным с разведывательного дрона и от авиационного наводчика, цели были поражены, боевая задача выполнена.

В военном ведомстве уточнили, что ударная группа армейской авиации в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 с максимально близкого расстояния нанесла удар по противнику неуправляемыми ракетами С-8. В результате атаки были поражены живая сила и опорный пункт украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М, действуя в составе ударной группы на Донецком направлении, уничтожили пункт управления, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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