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Госдепартамент США одобрил поставку Польше военных средств связи

Госдепартамент одобрил поставку Польше военных средств связи на $224 млн

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Госдепартамент США одобрил передачу Польше военного оборудования на сумму $224 млн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

По его данным, Варшава запросила у США различное оборудование. В том числе: сетевые радиостанции, GPS-приемники с защитным модулем SAASM и запчасти. Пентагон также предоставит Польше услуги по логистике, обучению персонала и технической поддержке.

Американские военные считают, что эта поставка улучшит коммуникационные возможности армии восточноевропейского государства, а также улучшит оперативную совместимость с США и другими союзниками в регионе.

12 декабря в Польше потребовали от Запада усилить помощь Украине. Об этом заявил новый премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления перед парламентом страны. По его словам, помощь Украине важна, но власти должны оставаться напористыми, когда речь идет об интересах местных фермеров.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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