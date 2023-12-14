В Херсоне слышны звуки взрывов

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что в Киеве произошли сильные взрывы.

В сообщении говорится, что в украинских военных пабликах пишут, что по объектам в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.

Вечером 12 декабря в Одессе произошли взрывы. До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.