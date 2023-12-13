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В Кремле заявили о потере ВСУ своих позиций

Песков: украинская армия стремительно теряет свои позиции, это неизбежно

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют свои позиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» счел этот процесс неизбежным.

«Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции», — сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что в Вашингтоне начинают осознавать обман украинских властей, которые пообещали победу на поле боя за $100 млрд. Американцев волнует, куда ушли их деньги.

Песков объяснил эту «очевидную ситуацию» совершенно несопоставимым военным потенциалом России и Украины. Он также упомянул несопоставимую экономическую мощь.

До этого пресс-секретарь российского президента предрек, что избирательная кампания в РФ спровоцирует «русофобские припадки» на Западе, где не понимают степень консолидации россиян и не знают о поддержке обществом президента Владимира Путина.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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