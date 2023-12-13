На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы раздались в городе Одесса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробной информации о произошедших взрывах нет.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области Украины объявлена воздушная тревога.

13 декабря стало известно, что в некоторые районы Киева после происшедших ночью взрывов прекращена подача воды.

Вечером 12 декабря сообщалось, что в Одессе произошел взрыв.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.