В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в 16:15 тревога прозвучала в Херсонской и Николаевской областях, а через минуту в остальных регионах.

Сегодня, 13 декабря, в 14:16 по московскому времени глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в атаке городской инфраструктуры во время ночного ракетного обстрела Киева.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее писатель Борис Акунин заявил, что равнодушно отнесся к ракетным ударам по Крыму.