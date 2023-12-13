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В Израиле рассказали о позиции США по войне в секторе Газа

МИД Израиля: США продолжают давать «зеленый свет» на войну в секторе Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

США не препятствуют проведению операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом рассказал официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор, сообщает ТАСС.

«Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне», – сказал Бен-Дор, добавив, что Соединенные Штаты предоставляет все необходимые средства для борьбы с ХАМАС.

Дипломат также прокомментировал принятие ГА ООН резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников.

По его словам, несмотря на то, что некоторые страны голосуют против Израиля в Генеральной Ассамблее, в кулуарах они признают необходимость ликвидации военной и террористической системы организации ХАМАС в Газе.

До этого в МИД Израиля сообщили, что страна продолжит войну с радикальным движением ХАМАС вне зависимости от международной поддержки.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина.

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