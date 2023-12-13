Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили об обсуждении между Ереваном и Баку отвода войск от госграницы

МИД Армении: Ереван и Баку обсуждают отвод войск от госграницы, решения пока нет

close
100%
Sergei Grits/AP

Ереван и Баку обсуждают отвод войск от государственной границы, но стороны пока не пришли к решению. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Мы считаем, что отвод войск будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию. Не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность», — сказал он.

Ранее глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявлял, что площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, поскольку были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда. Дипломат отмечал, что вопрос о подписании мирного договора нужно адресовать представителям внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами