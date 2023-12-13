В Армении заявили об обсуждении между Ереваном и Баку отвода войск от госграницы

Ереван и Баку обсуждают отвод войск от государственной границы, но стороны пока не пришли к решению. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Мы считаем, что отвод войск будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию. Не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность», — сказал он.

Ранее глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявлял, что площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, поскольку были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда. Дипломат отмечал, что вопрос о подписании мирного договора нужно адресовать представителям внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.