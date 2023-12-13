В Одесской области поврежден объект в порту

В Одессе на юге Украины произошел пожар на территории коммунального авторемонтного предприятия, а также повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Об этом сообщили украинские СМИ.

В первом случае два сотрудника предприятия получили ранения, их госпитализировали. Во втором случае никто не пострадал.

Также СМИ сообщают, что в результате утренних ударов разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три из них полностью выгорели.

Накануне сообщалось, что в Одессе произошел взрыв.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.