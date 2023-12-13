В США придумали, как помочь Украине без одобрения конгрессом выделения ей денег

Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Белом доме предупреждают, что к концу года не останется денег, которые можно было бы направить Украине, если конгресс согласится на предоставление помощи Киеву. При этом аналитики и законодатели утверждают, что существует обходной путь.

Отмечается, что так называемому президентскому разрешению выделено всего $1 млрд, необходимых на покупку нового оборудования взамен старого.

Bloomberg обращает внимание на то, что отправка на Украину военной техники без гарантии ее скорой замены является рискованной стратегией. При этом некоторые законодатели считают, что если конгресс так и не разблокирует поддержку Украины со стороны США до того, как конгрессмены отправятся на рождественские каникулы, президентское разрешение помогло бы избежать серьезной опасности для республики.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.