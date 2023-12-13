Военный эксперт заявил об активизации ВСУ под Донецком

Вооруженные силы Украины активизировались на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, украинское командование продолжает наращивать силы и средства, а также увеличивать количество контратакующих действий в районе Артемовска (Бахмут — украинское название).

Эксперт уточнил, что за последнее время количество атак со стороны ВСУ увеличилось втрое. В настоящее время на западе самым активным участком остается Артемовское направление, на юго-западе Клещеевка — Курдюмовка.

Накануне Марочко сообщал, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявило, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.