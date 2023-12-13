Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили личный состав из-под Артемовска (украинское название Бахмут) под Донецк. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, численность переброшенных сил составляет около роты.

«Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с Артемовского направления под Донецк. Пока известно о переброске военнослужащих численностью до роты», — поделился Гагин.

По его словам, такой маневр украинских военных связан с большими потерями на Донецком направлении.

До этого Гагин сообщал, что российские войска уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что это были сильные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком. Части солдат ВСУ пришлось отступить.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.