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ВМС Израиля направили четыре корвета в Красное море

ЦАХАЛ: Израиль направил четыре корвета класса «Саар-6» в Красное море

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Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила в Красное море четыре новых корвета класса «Саар-6» (Sa'ar 6). Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что с начала обострения конфликта в секторе Газа Военно-морские силы Израиля нанесли удары по сотням целей и оказывали поддержку военнослужащим в ходе сухопутной операции.

В пресс-службе указали, что большинство руководителей военно-морских сил радикального палестинского движения ХАМАС, которые состоят из сотен оперативников, специализирующихся на проведении операций по нападению на море, были ликвидированы израильскими силами.

Также ВМС Израиля сумели перехватить несколько беспилотных подводных судов, предназначавшихся для нанесения ударов по стратегическим морским объектам еврейского государства и береговым линиям.

До этого стало известно, что вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» выпустило ракеты на территорию Израиля с позиций, находящихся всего в 130 метрах от объектов миротворческой миссии ООН в Ливане.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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